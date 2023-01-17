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14:03, 17 января 2023Бывший СССР

Кличко рассказал о «позитивных решениях» Германии по оружию для Украины

Мэр Киева Кличко рассказал о «позитивных решениях» Германии по оружию для Украины

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о встрече с вице-канцлером — министром экономики Германии Робертом Хабеком в Давосе. Об этом градоначальник рассказал в своем Telegram-канале.

По его словам, они обсудили дальнейшую помощь Украине, в том числе передачу республике вооружения. «Позитивные решения приняты. Хорошие новости будут скоро!» — заявил Кличко.

Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил, что Лондон отправит Киеву 100 единиц бронетехники, в том числе бронетранспортеры (БТР) Bulldog. Помимо этого, в пакет британской военной помощи также войдет рота танков Challenger 2, самоходные гаубицы AS90 и 100 тысяч артиллерийских снарядов.

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Георгий Нестеров
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