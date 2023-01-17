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11:05, 17 января 2023Наука и техника

Определена угроза затяжного COVID-19

Nature Reviews Microbiology: симптомы затяжного COVID-19 могут стать хроническими

Фото: Thomas Peter / Reuters

Ученые Научно-исследовательского института Скриппса и Исследовательская коллаборация пациентов с длительным COVID-19 определили, что долговременные симптомы коронавирусной инфекции могут представлять большую угрозу, чем предполагалось изначально. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Reviews Microbiology. Кратко о научной работе рассказывается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Исследователи провели обзор научных работ, посвященных симптомам COVID-19 и длительной постинфекции у детей. Оказалось, что примерно у 10 процентов инфицированных людей развивается затяжной COVID-19, и чаще всего страдают люди в возрасте от 36 до 50 лет. Люди с легкой формой длительной коронавирусной инфекции, скорее всего, вылечатся от нее в течение года. Однако в случае более тяжелого постковида симптомы могут стать хроническими.

Во многих случаях симптомы длительного COVID-19 становятся практически неотличимыми от некоторых других состояний, таких как синдром хронической усталости, синдром активации тучных клеток и синдром постуральной ортостатической тахикардии. В частности, данные указывают на то, что пациенты с симптомами, похожими на постуральную ортостатическую тахикардию, будут жить с этим состоянием всю оставшуюся жизнь. Кроме того, многие симптомы затяжной инфекции соответствуют симптомам вегетативной дисфункции.

Синдром постуральной ортостатической тахикардии характеризуется увеличением частоты сердечных сокращений до более 30 ударов в минуту в течение 10 минут при переходе из положения лежа в положение стоя или сидя при отсутствии снижения систолического артериального давления на 20 миллиметров ртутного столба и более.

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Александр Еникеев
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