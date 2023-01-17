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21:13, 17 января 2023Россия

Назван срок принятия законопроекта о выходе России из договоров СЕ

Слуцкий заявил, что законопроект о выходе России из договоров СЕ могут принять в феврале
Леонид Слуцкий

Леонид Слуцкий. Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Госдума приоритетно рассмотрит законопроект о прекращении действия договоров Совета Европы для России. Он может быть принят до середины февраля. Срок принятия назвал глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий, передает ТАСС.

Ранее кабинет министров России предложил российскому президенту Владимиру Путину прекратить действие международных договоров СЕ в отношении Москвы.

Позднее, 17 января, президент внес в Госдуму законопроект, согласно которому международные договоры СЕ в отношении России прекратят свое действие. На данный момент законопроект зарегистрирован и направлен председателю Государственной Думы Вячеславу Володину.

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Юлия Мискевич
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