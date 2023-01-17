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11:47, 17 января 2023Ценности

Блогерша с акне на лице призвала подписчиков отказаться от фотошопа и фильтров

Блогерша с акне Иззи Роджерс отказалась от фильтров в пользу естественной внешности

Фото: @izzierodgers

Страдающая от акне блогерша Иззи Роджерс призвала подписчиков отказаться от фильтров. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

25-летняя инфлюэнсерша, чей блог составляет 215 тысяч подписчиков, разместила коллаж. Так, на одном снимке она позирует без макияжа. На кадре видно, что на ее лице присутствуют высыпания. В то же время на другом фото девушка предстала перед камерой с идеальным тоном кожи, розовыми румянами на щеках, подведенными черной подводкой глазами и накрашенными нюдовой помадой губами.

«Я изо всех сил пытаюсь увидеть настоящую себя. Я абсолютно ненавижу эти фильтры и хочу, чтобы они сгорели дотла», — заявила она и добавила, что отказалась от инструментов фотошопа в пользу естественной внешности.

Пользователи сети выразили благодарность Роджерс за искренность. «Мы с тобой!», «Я могу только надеяться, что молодые люди найдут твой аккаунт и прислушаются к тебе», «Идеальная внешность — это фото без фильтров», «Я перестала использовать фильтры, потому что они заставляли меня чувствовать себя плохо», «Ты — прекрасный пример для подражания», — высказывались они.

В мае 2022 года британская певица и дизайнер Виктория Бекхэм призвала женщин любить свои пышные формы и недостатки фигуры вопреки собственной худобе. По словам знаменитости, с возрастом она пришла к выводу, что любовь к своему телу важнее, чем стройность, поэтому она старается находить баланс между удовольствиями и дисциплиной в отношении здорового питания и тренировок.

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Мария Винар
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