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02:00, 17 января 2023Из жизни

Мужчина купил заброшенный склад и случайно раскрыл убийства 12-летней давности

В США мужчина купил заброшенный склад и обнаружил в нем останки женщины и детей

Фото: Shutterstock

Покупатель заброшенной складской ячейки в американском городе Сиэтл, штат Вашингтон, случайно раскрыл убийство 12-летней давности. Об этом сообщает LADbible.

Джордж Геннаи из США купил ячейку, поскольку надеялся, что там сохранились ценные вещи. Помимо этого, он хотел узнать, почему она оставалась нетронутой в течение долгого времени, хотя за нее продолжали платить. Он выкупил склад, принялся расчищать помещение и заметил неприятный запах. Его источником оказался мусорный пакет, в котором лежал человеческий череп.

Шокированный мужчина сообщил о находке в полицию. В итоге в складской ячейке обнаружили останки женщины, 36-летней Барбары Бендер, и ее детей: 15-летнего Марка и восьмилетнего Брайана. Все трое в течение 12 лет считались пропавшими без вести.

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На месте происшествия сотрудники полиции также нашли топор со следами крови. В ходе расследования выяснилось, что в день исчезновения Бендер подала на развод с мужем. Когда ее видели в последний раз, она грузила свои вещи в фургон.

Расследование привело сотрудников правоохранительных органов к бывшему супругу Бендер. Мужчина был арестован и признался в причастности к гибели женщины и детей. Его приговорили к 80 годам тюремного заключения за три убийства первой степени.

Мать Бендер призналась, что почувствовала облегчение, когда узнала судьбу дочери. По словам женщины, ей было тяжело находиться в неведении в течение долгих лет. «Теперь, по крайней мере, они могут быть похоронены и покоиться с миром», — говорит двоюродный брат Бендер.

Ранее сообщалось, что в Великобритании тело умершей женщины обнаружили благодаря беспокойству ее друзей по онлайн-игре и их звонкам в полицию. 51-летний пользователь игры Эяль Эльхадад из Израиля позвонил в полицию Шотландии после того, как заподозрил, что с геймершей что-то случилось.

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Алиса Удовик
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