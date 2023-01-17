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04:35, 17 января 2023Мир

В Босфоре восстановили судоходство после инцидента с сухогрузом

Турция сообщила о возобновлении навигации в Босфоре после инцидента с сухогрузом

Фото: Onur Dogman / Globallookpress.com

Судоходство в проливе Босфор, где утром 16 января сел на мель следовавший с Украины в порт Эрегли сухогруз МКК-1, восстановлено. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Управление береговой охраны Турции.

«Судно снято с мели. Навигация в проливе восстановлена», — отметили в ведомстве. Уточняется, что спасательная операция продолжалась около четырех часов.

Следовавшее из Украины грузовое судно село на мель в проливе Босфор у района Сарыер. Из-за происшествия пролив был закрыт для движения судов.

В сентябре прошлого года Босфорский пролив заблокировал севший на мель сухогруз Lady Zehma, который шел с Украины в Италию с тремя тысячами тонн кукурузы на борту. Инцидент произошел из-за поломки рулевого механизма. В результате аварии никто не пострадал.

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Екатерина Подвигина
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