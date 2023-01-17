В Британии назвали необходимое Украине для контрнаступления число танков

The Guardian: Киеву для контрнаступления необходимо получить не менее 100 танков от Запада

Украине понадобится не менее сотни танков от западных стран, чтобы провести контрнаступление. Такое число назвала британская газета The Guardian, ссылаясь на экспертов из лондонского Международного института стратегических исследований.

Издание напомнило, что Великобритания поставит Украине 14 британских танков Challenger 2, а Польша — 14 танков Leopard 2 немецкого производства, в случае одобрения передачи Берлином. Однако, по оценкам экспертов, Киеву необходимо как минимум 100 танков.

Кроме того, украинским солдатам может потребоваться от трех до шести недель, чтобы достичь уровня «базового мастерства» в обращении с Leopard 2s.

Ранее министр обороны Финляндии Микко Савола объяснил алгоритм поставки немецких танков Leopard на Украину. «От ведущей роли Германии во многом зависит, как мы поступим с этими танками Leopard. Для их передачи [Киеву] нужно немецкое разрешение на экспорт», — заявил он.