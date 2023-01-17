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18:26, 17 января 2023Бывший СССР

Украинский суд разрешил очередной заочный арест Януковича

В Киеве суд дал разрешение на заочный арест Виктора Януковича по делу Евромайдана

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Печерский районный суд Киева дал разрешение на очередной заочный арест бывшего президента Украины Виктора Януковича по делу Евромайдана. Об этом сообщается в Telegram-канале офиса генерального прокурора республики.

По данным ведомства, с 18 по 20 февраля 2014 года экс-президент вместе с главами Службы безопасности Украины (СБУ), МВД, Министерства обороны и прочими высокопоставленными представителями правоохранительных органов «без законных оснований организовали использование специальных средств, военной техники, огнестрельного оружия для силового противодействия и разгона демонстрантов» во время антиправительственных выступлений в стране, получивших название Евромайдан.

Ранее Печерский районный суд Киева давал разрешение на заочный арест Януковича по обвинению в организации незаконного пересечения границы. По версии следствия, в феврале 2014 года при поддержке России и в сопровождении не менее 20 человек на трех вертолетах он вылетел с территории Украины в направлении Анапы.

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Георгий Нестеров
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