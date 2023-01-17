Украинский суд разрешил очередной заочный арест Януковича
Печерский районный суд Киева дал разрешение на очередной заочный арест бывшего президента Украины Виктора Януковича по делу Евромайдана. Об этом сообщается в Telegram-канале офиса генерального прокурора республики.
По данным ведомства, с 18 по 20 февраля 2014 года экс-президент вместе с главами Службы безопасности Украины (СБУ), МВД, Министерства обороны и прочими высокопоставленными представителями правоохранительных органов «без законных оснований организовали использование специальных средств, военной техники, огнестрельного оружия для силового противодействия и разгона демонстрантов» во время антиправительственных выступлений в стране, получивших название Евромайдан.
Ранее Печерский районный суд Киева давал разрешение на заочный арест Януковича по обвинению в организации незаконного пересечения границы. По версии следствия, в феврале 2014 года при поддержке России и в сопровождении не менее 20 человек на трех вертолетах он вылетел с территории Украины в направлении Анапы.