Украинский суд разрешил очередной заочный арест Януковича

В Киеве суд дал разрешение на заочный арест Виктора Януковича по делу Евромайдана

Печерский районный суд Киева дал разрешение на очередной заочный арест бывшего президента Украины Виктора Януковича по делу Евромайдана. Об этом сообщается в Telegram-канале офиса генерального прокурора республики.

По данным ведомства, с 18 по 20 февраля 2014 года экс-президент вместе с главами Службы безопасности Украины (СБУ), МВД, Министерства обороны и прочими высокопоставленными представителями правоохранительных органов «без законных оснований организовали использование специальных средств, военной техники, огнестрельного оружия для силового противодействия и разгона демонстрантов» во время антиправительственных выступлений в стране, получивших название Евромайдан.

Ранее Печерский районный суд Киева давал разрешение на заочный арест Януковича по обвинению в организации незаконного пересечения границы. По версии следствия, в феврале 2014 года при поддержке России и в сопровождении не менее 20 человек на трех вертолетах он вылетел с территории Украины в направлении Анапы.