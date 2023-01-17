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07:52, 17 января 2023Россия

Рогов сообщил о подготовке обороны у ВСУ в Запорожской области

Владимир Рогов сообщил, что ВСУ начали готовиться к обороне в Запорожской области

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали подготовку обороны в Запорожской области. Его слова передает РИА Новости.

«Если, буквально еще до недавних пор, противник готовился к наступлению, то сейчас их тактика резко изменилась», — констатировал Рогов. По его словам, ВСУ начали готовиться к обороне, возводить укрепленные районы и строить фортификационные сооружения. Он отметил, что такого не наблюдалось, начиная с весны прошлого года. Так, украинские силы возводят несколько линий обороны, в том числе в ближайшем пригороде Запорожья.

Ранее Владимир Рогов сообщал, что между подразделениями территориальной обороны и заградотрядами ВСУ в Запорожской области произошел ряд боестолкновений. Он объяснил причину конфликта отказом местной теробороны ВСУ отправляться на передовую, чтобы воевать против своих земляков.

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Марина Совина
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