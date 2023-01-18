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05:20, 18 января 2023Мир

В США разбился учебный самолет ВМС

USNI News: в Алабаме разбился учебный самолет ВМС США T-6B Texan II

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Учебно-тренировочный самолет военно-морских сил (ВМС) США T-6B Texan II потерпел крушение в американском штате Алабама. Об этом говорится в заявлении командования, которое есть в распоряжении USNI News.

Сообщается, что самолет вылетел с военно-морской авиабазы ​​​​Уайтинг-Филд во Флориде и разбился вблизи Гейтсвуда в штате Алабама.

По данным издания, оба пилота успешно катапультировались из самолета, об их повреждениях не сообщается. Причины крушения выясняются.

15 января на взлетно-посадочной полосе международного аэропорта города Покхара в Непале потерпел крушение самолет авиакомпании Yeti Airlines. На борту лайнера находились четыре члена экипажа и 68 пассажиров, среди них — четверо россиян. Все 72 человека погибли.

Марина Совина
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