Глава МИД Армении обсудил Карабах с генсеком ОБСЕ

Глава МИД Армении Мирзоян встретился с генсеком ОБСЕ Шмидт в Вене и обсудил с ней Карабах

В Вене глава Министерства иностранных дел Армении Арарат Мирзоян провел встречу с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмидт, передает Telegram-канал Sputnik Армения. Чиновники обсудили ситуацию в непризнанной Нагорно-Карабахской республике (НКР).

В частности, Мирзоян подчеркнул необходимость действий международного сообщества для разблокирования Лачинского коридора, одной из главных «артерий», соединяющих НКР и Армению. Также стороны поговорили и об урегулировании отношений между Арменией и Азербайджаном, Арменией и Турцией.

Ранее власти НКР обвинили Азербайджан в прекращении подачи газа на территорию республики. «Азербайджан продолжает действия, направленные на изгнание армян Арцаха», — заявил советник госминистра НКР Месроп Аракелян.

