Бывшего главу отдела полиции задержали за незаконное лишение свободы россиянки

На Сахалине за превышение должностных полномочий задержали бывшего главу отдела полиции

На Сахалине предстанет перед судом бывший начальник отдела полиции Корсаковского городского округа, обвиняемый по статье 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ. Об этом в среду, 18 января, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в июне 2022 года обвиняемый из личной заинтересованности велел своему подчиненному внести данные о якобы совершенном 47-летней россиянкой правонарушении. Благодаря этим данным обвиняемый смог назначить женщине административный арест и незаконно лишить ее свободы в изоляторе временного содержания.

По уголовному делу прокурором утверждено обвинительное заключение и оно направлено в суд, для рассмотрения по существу.

12 января сообщалось, что под Иркутском дали 9,5 года экс-инспектору ДПС из-за взятки за возврат водительских прав.