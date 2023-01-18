Врач назвала россиянкам опасные последствия посещения салонов красоты на дому

Врач Долбич: процедуры у косметологов на дому могут привести к инфекционным осложнениям

Российский врач-дерматовенеролог Анна Долбич назвала опасные последствия косметологических процедур, проведенных в салонах красоты на дому. Ее комментарии приводит Life.

По словам доктора, косметологи, работающие в домашних условиях, используют дешевые и зачастую неоригинальные препараты. «Адекватный врач-косметолог никогда не опустится до уровня приема на дому. Следовательно, промышляют такой деятельностью люди, не имеющие отношения к медицине», — пояснила она. Кроме того, они не несут ответственность за результат работы, поскольку не заключают договор с клиентом и не выдают ему чек, добавила Долбич.

Доктор также предупредила, что косметологические процедуры, предоставленные непроверенными специалистами, могут привести к аллергическим реакциям или анафилактическому шоку. Помимо этого, Долбич отметила, что подобные манипуляции опасны инфекционными осложнениями, из-за которых пациент будет вынужден прибегнуть к хирургическому лечению. Доктор добавила, что это чревато шрамами на коже. «Единственный вариант для посещения специалистов на дому — это, пожалуй, массаж или уходовые процедуры», — заключила она.

В декабре 2022 года сертифицированный косметолог Блэр Хейс раскрыла опасные последствия популярной в соцсетях маски для лица из крови. Речь шла об известном на платформе TikTok тренде, в котором блогерши используют в уходе менструальную кровь.