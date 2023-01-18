Дизайнер дала рекомендации по правильному обустройству небольшой спальни
При обустройстве небольшой спальни стоит выбрать кровать со встроенной системой хранения и уделить внимание правильному освещению, чтобы пространство было не только уютным, но и функциональным, посоветовала дизайнер интерьера, руководитель отдела по работе с дизайнерами Mr.Doors Вероника Антелава. В беседе с «Лентой.ру» она дала рекомендации по грамотному оформлению места отдыха в доме.
Антелава объяснила, что основная задача спальни — здоровый и крепкий сон, а значит, главным объектом комнаты является кровать. В небольшом пространстве лучше отдать предпочтение вариантам, оснащенным системой хранения — с подъемным механизмом или выдвижными ящиками в основании. Не стоит забывать и о качественном матрасе подходящей жесткости, одеяле, подушках и постельном белье — все эти атрибуты спального места должны быть не только удобными, красивыми, но и приятными на ощупь.
Для большего уюта и удобства можно выбрать кровать с мягким высоким изголовьем или поддаться тренду — заказать мягкие стеновые панели до самого потолка. Советую размещать кровать таким образом, чтобы было видно вход в комнату — так подсознательно вы чувствуете себя в безопасности. И еще обратите внимание, куда открывается дверь спальни и не упирается ли она в мебель
Кресло, пуф, прикроватные тумбы, комод уже можно подбирать под кровать, чтобы вся мебель смотрелась гармонично. Также, если площадь спальни позволяет, а в остальной части квартиры нет возможности разместить желаемую мебель, можно предусмотреть в этой комнате рабочее место и гардеробную, продолжила Антелава. При этом, по ее словам, туалетный и рабочий столы лучше разместить ближе к окну, а зону гардеробной отделить стеной с раздвижными перегородками или спроектировать шкаф вдоль стены. Телевизор и зеркала в комнате отдыха устанавливаются по желанию, в зависимости от привычек жильцов.
Также в спальне надо продумать правильное освещение, добавила дизайнер.
Основным источником света можно сделать люстру, однако также необходимо добавить светильники для разной интенсивности, повесить бра или поставить торшер, чтобы можно было с легкостью дотянуться до него с кровати. Лучше использовать нейтральный или теплый свет для различных сценариев — романтичного, расслабляющего
Что касается цветовых решений, Антелава посоветовала ориентироваться на предпочтения тех, кто будет хозяином спальни. Универсальными цветовыми решениями считаются светлые тона (белый, бежевый, молочный), темные (графит, синий, бордовый, изумрудный), а также нейтральные (серый, коричневый). По желанию можно добавить яркости в интерьер с помощью декора и текстиля.
Ранее эксперт по дизайну интерьера Наталья Маланина перечислила основные ошибки при обустройстве детской комнаты. По ее словам, самыми распространенными из них являются неверное зонирование пространства и неправильная расстановка мебели.