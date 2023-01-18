Дизайнер дала рекомендации по правильному обустройству небольшой спальни

Дизайнер Антелава: при обустройстве спальни стоит выбрать кровать с системой хранения

При обустройстве небольшой спальни стоит выбрать кровать со встроенной системой хранения и уделить внимание правильному освещению, чтобы пространство было не только уютным, но и функциональным, посоветовала дизайнер интерьера, руководитель отдела по работе с дизайнерами Mr.Doors Вероника Антелава. В беседе с «Лентой.ру» она дала рекомендации по грамотному оформлению места отдыха в доме.

Антелава объяснила, что основная задача спальни — здоровый и крепкий сон, а значит, главным объектом комнаты является кровать. В небольшом пространстве лучше отдать предпочтение вариантам, оснащенным системой хранения — с подъемным механизмом или выдвижными ящиками в основании. Не стоит забывать и о качественном матрасе подходящей жесткости, одеяле, подушках и постельном белье — все эти атрибуты спального места должны быть не только удобными, красивыми, но и приятными на ощупь.

Для большего уюта и удобства можно выбрать кровать с мягким высоким изголовьем или поддаться тренду — заказать мягкие стеновые панели до самого потолка. Советую размещать кровать таким образом, чтобы было видно вход в комнату — так подсознательно вы чувствуете себя в безопасности. И еще обратите внимание, куда открывается дверь спальни и не упирается ли она в мебель Вероника Антелава Дизайнер интерьера

Кресло, пуф, прикроватные тумбы, комод уже можно подбирать под кровать, чтобы вся мебель смотрелась гармонично. Также, если площадь спальни позволяет, а в остальной части квартиры нет возможности разместить желаемую мебель, можно предусмотреть в этой комнате рабочее место и гардеробную, продолжила Антелава. При этом, по ее словам, туалетный и рабочий столы лучше разместить ближе к окну, а зону гардеробной отделить стеной с раздвижными перегородками или спроектировать шкаф вдоль стены. Телевизор и зеркала в комнате отдыха устанавливаются по желанию, в зависимости от привычек жильцов.

Также в спальне надо продумать правильное освещение, добавила дизайнер.

Основным источником света можно сделать люстру, однако также необходимо добавить светильники для разной интенсивности, повесить бра или поставить торшер, чтобы можно было с легкостью дотянуться до него с кровати. Лучше использовать нейтральный или теплый свет для различных сценариев — романтичного, расслабляющего Вероника Антелава Дизайнер интерьера

Что касается цветовых решений, Антелава посоветовала ориентироваться на предпочтения тех, кто будет хозяином спальни. Универсальными цветовыми решениями считаются светлые тона (белый, бежевый, молочный), темные (графит, синий, бордовый, изумрудный), а также нейтральные (серый, коричневый). По желанию можно добавить яркости в интерьер с помощью декора и текстиля.

Ранее эксперт по дизайну интерьера Наталья Маланина перечислила основные ошибки при обустройстве детской комнаты. По ее словам, самыми распространенными из них являются неверное зонирование пространства и неправильная расстановка мебели.