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06:00, 18 января 2023Мир

Британию и Польшу назвали главными выгодополучателями от ослабления Евросоюза

Политолог Суслов назвал Британию и Польшу главными выгодополучателями от ослабления ЕС

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Британия и Польша являются главными выгодополучателями от ослабления влияния Европейского союза (ЕС) на вопросы европейской безопасности и растущую роль НАТО. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ и эксперт клуба «Валдай» Дмитрий Суслов.

По словам политолога, Великобритания наиболее заинтересована в сближении НАТО и Евросоюза, поскольку опасается утраты своего влияния на принятие решений на европейском континенте из-за Брексита. «Превращение ЕС в подчиненную НАТО структуру в области безопасности усиливает позиции Великобритании», — отметил он.

Другим бенефициаром подобных процессов Суслов назвал Польшу. Специалист подчеркнул, что Варшава предпринимает шаги по наращиванию американского присутствия на континенте, а также по увеличению влияния НАТО в ущерб Евросоюзу. «Те, кто в Европе рассуждает о некой стратегической автономии, о том, чтобы превратить ЕС в перспективе в независимый полюс силы, в том числе в области геополитики, временно проигрывают», — отметил политолог. По его словам, к таким «аутсайдерам» в первую очередь относятся Франция, а также Социал-демократическая партия Германии, поскольку другие немецкие политические силы, особенно Партия зеленых, действуют в одном с Польшей ключе.

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Валентина Шварцман
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