Берлин заявил о готовности помочь в расследовании крушения вертолета на Украине

Берлин заявил о готовности помочь в расследовании крушения вертолета в Броварах на Украине

Берлин готов помочь в расследовании крушения вертолета в Броварах на Украине, в результате которого погиб глава МВД Украины Денис Монастырский. Об этом заявил представитель немецкого МВД Максимилиан Каль, передает ТАСС.

«Министр внутренних дел [Нэнси Фезер] сегодня говорила по телефону с послом [Украины в ФРГ] Алексеем Макеевым, выразив глубокие соболезнования, предложила помощь федерального правительства в расследовании причин падения вертолета», — рассказал представитель немецкого министерства.

Ранее Министерство внутренних дел (МВД) Украины обнародовало список пассажиров вертолета, упавшего в городе Бровары. По данным министерства, пассажирами вертолета были глава МВД Украины Денис Монастырский, первый заместитель министра Евгений Енин, госсекретарь МВД Юрий Лубкович, помощница главы ведомства Татьяна Шутяк, руководитель охраны министра Михаил Павлушко и фотограф Николай Анацкий.

Вертолет потерпел крушение в Броварах 18 января. Воздушное судно упало рядом с детским садом и жилыми домами. В результате катастрофы, согласно последним данным, погибли 16 человек, в их числе пассажиры и экипаж судна, еще 30 — пострадали.