WT: ошибка Байдена в вопросе энергоресурсов позволила России увеличить свои доходы

Политика администрации американского президента Джо Байдена в области энергетики сыграла на руку Москве и позволила России увеличить свои доходы. Об этом пишет газета The Washington Times (WT).

По словам автора, несмотря на санкционное давление, Россия смогла нарастить доходы от продажи нефти, угля, газа в 2022 году. По мнению экспертов издания, Байден совершил большую ошибку в вопросе энергетики: он запретил импорт российских энергоресурсов раньше Евросоюза (ЕС). Газета рассказала, что Вашингтон при этом не спешит развивать собственную добычу. Это негативно сказывается на ценах на мировом рынке энергоресурсов.

Журналисты указали на то, что Байден ведет недальновидную политику. При этом Москва в 2022 году получила больше доходов от продажи энергоресурсов, чем в 2021-м.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.