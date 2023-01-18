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20:56, 18 января 2023Бывший СССР

Пашинян обсудил с Блинкеном блокировку Лачинского коридора

Премьер Армении Пашинян и госсекретарь США Блинкен обсудили блокировку Лачинского коридора
Никол Пашинян

Никол Пашинян. Фото: Vahram Baghdasaryan / Photolure / Reuters

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и госсекретарь США Энтони Блинкен во время телефонного разговора обсудили блокировку Лачинского коридора, который связывает республику и Нагорных Карабах. Об этом сообщает ТАСС.

«Собеседники обсудили сложную гуманитарную ситуацию в Нагорном Карабахе в результате блокирования Азербайджаном Лачинского коридора. Премьер-министр отметил, что, перекрыв Лачинский коридор, Азербайджан в очередной раз прибегнул к провокационным действиям», — сказано в сообщении пресс-службы армянского правительства.

В свою очередь, Блинкен отметил важность бесперебойной работы Лачинского коридора, а также готовность американской стороны помогать с решением данной проблемы. Кроме того, Пашинян и госсекретарь США обменялись мнениями по вопросам нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

Ранее глава пресс-службы азербайджанского МИД Айхан Гаджизаде сообщил, что Лачинский коридор открыт и по нему обеспечено свободное передвижение. По его словам, заявления о его блокировке «не имеют никаких оснований». Также президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил Армению в манипуляции Лачинским коридором путем предоставления ложной информации о его перекрытии.

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Кристина Есикова
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