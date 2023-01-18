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01:11, 18 января 2023Мир

Блинкен прокомментировал скандал с найденными у Байдена секретными документами

Госсекретарь Блинкен отреагировал на скандал с найденными у Байдена секретными документами
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен. Фото: Leah Millis / Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что не знает, откуда в аналитическом центре американского лидера Джо Байдена взялись секретные документы. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Блинкена, он был удивлен, когда узнал, что некоторые правительственные записи находились в «Байден Пенн центре». Госсекретарь два года был операционным директором центра. «Мне в то время ничего не было об этом известно», — отметил он. Блинкен заявил, что готов полностью сотрудничать в рамках расследования.

Ранее спикер палаты представителей Кевин Маккарти призвал Конгресс США начать расследование инцидентов с обнаружением секретных документов у Байдена. Он также обвинил нынешнюю администрацию в двойных стандартах, напомнив о рейде в имении экс-президента Дональда Трампа и о том, что Байден критиковал его, хотя прекрасно знал, что сам замешан в подобном.

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Марина Совина
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