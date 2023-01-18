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00:59, 18 января 2023Мир

Госсекретарь США назвал требования России к Украине неприемлемыми

Блинкен: требования России к Украине признать новые территориальные реалии неприемлемы

Фото: Alex Brandon / Pool / Reuters

Государственный секретарь США Энтони Блинкен назвал требования России к Украине неприемлемыми. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению Блинкена, призывы Москвы признать территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в составе России исключает возможность урегулирования конфликта дипломатическим путем.

«Требования РФ к Украине признать новые территориальные реалии неприемлемы и не позволяют наладить переговорный процесс», — подчеркнул он.

Ранее пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что Киев готов серьезно рассмотреть вопрос о возобновлении переговоров с Россией при соблюдении универсальных принципов международного права. «Украина не отказывается от переговоров. Но Украина говорит о том, что эти переговоры должны основываться на определенном количестве принципов», — заявил он.

Процесс переговоров России с Украиной активно проходил весной 2022 года, после чего был приостановлен. Последняя встреча делегаций прошла в Стамбуле 29 марта, после чего стороны констатировали отсутствие прогресса в переговорном процессе.

Марина Совина
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