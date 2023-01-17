На Украине назвали условия серьезного рассмотрения переговоров

Пресс-секретарь Зеленского: переговоры с РФ возможны на принципах международного права

Украина готова серьезно рассмотреть вопрос о возобновлении переговоров с Россией при соблюдении универсальных принципов международного права. Условия для создания такой ситуации в интервью украинскому изданию «Факты» назвал пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

«Украина не отказывается от переговоров. Но Украина говорит о том, что эти переговоры должны основываться на определенном количестве принципов», — заявил он.

Никифоров пояснил, что речь идет об универсальных принципах международного права, среди которых уважение к уставу ООН, уважение к территориальной целостности и суверенитету, принципе верховенства права, компенсации ущерба и гарантий того, что подобный конфликт не произойдет в будущем. По его словам, перечисленные им принципы являются базовыми и подходящими к любой ситуации.

«Если переговоры будут базироваться на этих принципах, Украина, я думаю, рассмотрит возможность таких переговоров очень и очень серьезно», — заключил он.

Ранее директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук назвал вариант переговоров между Россией и Украиной в случае их возобновления. По его мнению, они должны быть прямыми и проходить без посредников.

Процесс переговоров России с Украиной активно проходил весной 2022 года, после чего был приостановлен. Последняя встреча делегаций прошла в Стамбуле 29 марта, после чего стороны констатировали отсутствие прогресса в переговорном процессе. В сентябре президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет вести переговоры с Москвой, пока пост главы государства занимает Владимир Путин. Однако уже в конце декабря стало известно, что команда Зеленского подготавливает «план мира» с Россией. По предварительным данным, Киев планирует представить положения в годовщину начала конфликта.