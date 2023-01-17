Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:42, 17 января 2023Бывший СССР

На Украине назвали условия серьезного рассмотрения переговоров

Пресс-секретарь Зеленского: переговоры с РФ возможны на принципах международного права

Фото: Oleksii Chumachenko / Anadolu Agency via Getty Images

Украина готова серьезно рассмотреть вопрос о возобновлении переговоров с Россией при соблюдении универсальных принципов международного права. Условия для создания такой ситуации в интервью украинскому изданию «Факты» назвал пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

«Украина не отказывается от переговоров. Но Украина говорит о том, что эти переговоры должны основываться на определенном количестве принципов», — заявил он.

Никифоров пояснил, что речь идет об универсальных принципах международного права, среди которых уважение к уставу ООН, уважение к территориальной целостности и суверенитету, принципе верховенства права, компенсации ущерба и гарантий того, что подобный конфликт не произойдет в будущем. По его словам, перечисленные им принципы являются базовыми и подходящими к любой ситуации.

«Если переговоры будут базироваться на этих принципах, Украина, я думаю, рассмотрит возможность таких переговоров очень и очень серьезно», — заключил он.

Ранее директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук назвал вариант переговоров между Россией и Украиной в случае их возобновления. По его мнению, они должны быть прямыми и проходить без посредников.

Процесс переговоров России с Украиной активно проходил весной 2022 года, после чего был приостановлен. Последняя встреча делегаций прошла в Стамбуле 29 марта, после чего стороны констатировали отсутствие прогресса в переговорном процессе. В сентябре президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет вести переговоры с Москвой, пока пост главы государства занимает Владимир Путин. Однако уже в конце декабря стало известно, что команда Зеленского подготавливает «план мира» с Россией. По предварительным данным, Киев планирует представить положения в годовщину начала конфликта.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
На Украине назвали условия серьезного рассмотрения переговоров
Назван срок принятия законопроекта о выходе России из договоров СЕ
Женщине дали 12 лет за участие в запрещенном в России ИГ и сбор денег для него
В Москве снова начали поднимать цены на один вид жилья
Danone пообещал бороться с коровьей отрыжкой
Медитацию связали с улучшением здоровья
В Афганистане манекенам в магазинах надели на голову пакеты по указу талибов
Шольц заявил о способности Германии избежать рецессии благодаря поставкам газа
Местные жители оригинально отомстили порноактрисе за съемки в сельской церкви
Названы самые популярные страны для покупки жилья у россиян
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.