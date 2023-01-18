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13:51, 18 января 2023Россия

Путин объяснил замалчивание данных об участии Европы в блокаде Ленинграда

Путин: Россия в силу толерантности замалчивала участие Европы в блокаде Ленинграда

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Россия в силу толерантности долго замалчивала данные о том, что в блокаде Ленинграда участвовали военные из многих стран Европы, объяснил президент Владимир Путин на встрече с ветеранами и блокадниками. Его комментарий приводит «Интерфакс».

Путин отметил, что Россия таким образом не хотела портить отношения с европейскими государствами.

«Здесь, на Ленинградском фронте, в блокаде Ленинграда участвовали и совершали преступления представители очень многих европейских стран», — заявил президент, напомнив, что такая же картина складывалась и на других фронтах.

Глава государства привел в пример «Голубую дивизию» под Сталинградом. Рассуждая о многонациональности оккупационных сил и тех, кто боролся с Россией, Путин заметил, что так было всегда.

18 января глава государства проводит встречу с ветеранами Великой Отечественной войны, жителями блокадного Ленинграда и общественниками.

До этого Путин возложил цветы к «Рубежному камню», монументу «Мать-Родина», а также к братской могиле на Пискаревском кладбище, где похоронен его брат, умерший во время блокады.

18 января 1943 года части Ленинградского фронта соединились с частями Волховского фронта, был освобожден Шлиссельбург и южное побережье Ладоги.

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Анна Щербакова
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