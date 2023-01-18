Россиянка пожаловалась на невозможность летать в экономе из-за большой груди

Российская модель пожаловалась, что ее 15 размер груди не помещается в экономе самолета

Российская блогер и модель Анастасия Бертье, проживающая в Дубае, пожаловалась на невозможность летать в эконом-классе самолета из-за 15-го размера груди. Об этом она рассказала Daily Star.

По словам 26-летней девушки, она вынуждена покупать билеты в класс повышенного комфорта, поскольку большая грудь не помещается в габариты эконома. «Я всегда выбираю бизнес-класс или первый класс, особенно при длительном перелете, потому что там можно разложить кресло и изменить наклон спинки», — заявила собеседница издания.

Блогерша призналась, что нестандартный размер груди не раз становился причиной неловких ситуаций на воздушном судне: россиянка сбивала грудью еду с раскладных столиков и задевала пассажиров. Бертье отметила, что, хотя ей нравится ее грудь, она часто вызывает у нее серьезные проблемы в жизни.

Ранее сообщалось, что модель, обладающая самой большой грудью в Великобритании, была вынуждена пересесть со своего места в кухонный отсек в конце самолета из-за жалоб других пассажиров. Лея Паркер объяснила, что изначально хотела купить билет в бизнес-класс, однако свободные кресла остались только в экономе — поэтому ей пришлось согласиться на место, которое она назвала «слишком маленьким и неудобным для ее большого бюста».