Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
17:47, 18 января 2023Путешествия

Россиянка пожаловалась на невозможность летать в экономе из-за большой груди

Российская модель пожаловалась, что ее 15 размер груди не помещается в экономе самолета

Фото: Shutterstock

Российская блогер и модель Анастасия Бертье, проживающая в Дубае, пожаловалась на невозможность летать в эконом-классе самолета из-за 15-го размера груди. Об этом она рассказала Daily Star.

По словам 26-летней девушки, она вынуждена покупать билеты в класс повышенного комфорта, поскольку большая грудь не помещается в габариты эконома. «Я всегда выбираю бизнес-класс или первый класс, особенно при длительном перелете, потому что там можно разложить кресло и изменить наклон спинки», — заявила собеседница издания.

Материалы по теме:
Отпуск без проблем 10 секретов идеального самостоятельного отпуска
Отпуск без проблем10 секретов идеального самостоятельного отпуска
20 июня 2017
Для россиян путешествия стали дорогим удовольствием. Как не разориться на отдыхе и на чем можно сэкономить?
Для россиян путешествия стали дорогим удовольствием.Как не разориться на отдыхе и на чем можно сэкономить?
7 июля 2022

Блогерша призналась, что нестандартный размер груди не раз становился причиной неловких ситуаций на воздушном судне: россиянка сбивала грудью еду с раскладных столиков и задевала пассажиров. Бертье отметила, что, хотя ей нравится ее грудь, она часто вызывает у нее серьезные проблемы в жизни.

Ранее сообщалось, что модель, обладающая самой большой грудью в Великобритании, была вынуждена пересесть со своего места в кухонный отсек в конце самолета из-за жалоб других пассажиров. Лея Паркер объяснила, что изначально хотела купить билет в бизнес-класс, однако свободные кресла остались только в экономе — поэтому ей пришлось согласиться на место, которое она назвала «слишком маленьким и неудобным для ее большого бюста».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Процкова
Обсудить
Последние новости
Из «главной кубышки» России потратили триллионы рублей
Девушка осталась с рисунком банана на шее вместо тату в виде полумесяца
В Броварах объявили трехдневный траур после крушения вертолета
Премьер-министр Эстонии высказалась о фото местных футболистов с Карпиным
Бывшего инспектора Ростехнадзора осудили на шесть лет за получение взятки
На Украине осудят экс-депутата за попытку подкупить мэра Днепропетровска
В НАТО назвали единственный способ договориться с Россией
Скидки на жилье в Москве стали рекордными
Москвичей предупредили об изменении графика работы транспорта в крещенскую ночь
В США признали силу российских решений
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.