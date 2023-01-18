Выход из ЕС обошелся Великобритании в 330 тысяч рабочих

CER: Великобритания недосчиталась 330 тысяч работников из-за Brexit

Выход Великобритании из ЕС (Brexit) обошелся Соединенному Королевству в 330 тысяч рабочих (1 процент всех работников), так как новые иммиграционные ограничения сократили потоки рабочей силы из Европы в страну, сообщил Центр европейских реформ (CER).

К июню 2022 года потенциальная нехватка рабочих из ЕС составила 460 тысяч человек. Именно столько иммигрантов было бы трудоустроено в Великобритании, если бы в январе 2021 года не вступили бы в силу новые британские иммиграционные законы, обусловленные Brexit. Тем не менее 130 тысяч человек удалось заместить за счет сотрудников-мигрантов из стран, не входящих в Евросоюз.

Больше всего рабочих рук недосчитались отрасли, где требуется менее квалифицированный персонал. Brexit привел к тому, что сектора транспортировки и хранения остались без 128 тысяч рабочих из ЕС или 8 процентов от общей занятости в секторе. 103 тысячи сотрудников недосчитались отрасли оптовой и розничной торговли, 67 тысяч — индустрии гостеприимства и ресторанный бизнес, а строительство и промышленность — 93 тысяч работников.

«Условия новой системы, хотя и остаются либеральными, все же стали слишком обременительными и не позволяют компенсировать потерю рабочей силы в низкоквалифицированных секторах экономики из-за ограничений в передвижениях», — заявили экономисты Джон Спрингфорд и Джонатан Портес, чьи слова приводит Bloomberg.

Дефицит рабочей силы привел к рекордному росту уровня заработной платы в стране (на 6,4 процента год к году с сентября по ноябрь 2022 года), так как компании стремятся удержать кадры. Такие тенденции не только оказывают давление на бизнес, но и могут стать одной из причин для принятия Банком Англии решения об очередном увеличении ключевой ставки с целью сдержать закрепление высоких цен в экономике и увеличение инфляции.

