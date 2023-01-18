В Германии обвинили Болгарию в нечестной газовой политике

Депутат ЕП от Германии Бек выразил опасения из-за газовой политики Болгарии

Политика Болгарии в сфере газа склонна к монополизации энергоресурсов, что противоречит правилам Евросоюза, заявил немецкий депутат Европарламента от партии «Идентичность и демократия» Гуннар Бек. Как выяснила «Лента.ру», в своем обращении к Еврокомиссии парламентарий поинтересовался, что было сделано, чтобы не допустить злоупотребления доминирующим положением в стране.

Бек напомнил о предыстории проблемы и рассказал о том, какие претензии в отношении Болгарии выдвигались ранее.

«В 2018 году Еврокомиссия оштрафовала компанию "Болгарский энергетический холдинг" (100% холдинга принадлежит государству и контролируется Минэнерго Болгарии. -- прим. "Ленты.ру") на сумму более 77 миллионов евро за то, что она блокировала доступ конкурентов к ключевой газовой инфраструктуре Болгарии, что нарушало антимонопольные правила ЕС. В ответ на решение Комиссии в 2019 году Болгария ввела газовую программу. Программа должна была сделать значительные объемы газа доступными третьим сторонам, тем самым создавая определенную конкуренцию на болгарском рынке», — объяснил депутат.

Однако, по словам парламентария, опасения вызывает принятое властями Болгарии в декабре 2022 года решение прекратить действие данной газовой программы с 1 января 2023 года. В связи с этим Бек интересуется мнением Еврокомиссии о том, как она оценивает последствия этой отмены.

«Совместима ли приостановка [программы] с решением Комиссии от 2018 года относительно работы болгарского газового рынка?», — спрашивает он у Еврокомиссии.

Какие действия предпримет Комиссия, чтобы гарантировать, что злоупотребление доминирующим положением больше не станет характерной чертой болгарского газового рынка? Гуннар Бек депутат Европарламента от Германии

Ранее «Лента.ру» писала о заявлении депутата Национальной ассамблеи Франции Жана-Филиппа Танги, который назвал несправедливым и невыгодным для Парижа новое соглашение с Германией о взаимных поставках энергетических носителей. По словам Танги, из-за этого договора Франция утратила свой энергетический суверенитет.