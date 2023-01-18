На экономическом форуме в Давосе предсказали полный контроль над туристами

В Давосе предсказали подорожание путешествий и полный контроль над данными поездок

Участники Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе на сессии о будущем туризма предсказали, как изменятся путешествия. Об этом пишет РИА Новости.

По мнению создателя платформы бронирования отелей и авиабилетов Orbitz и главы компании Journera Джеффри Каца, путешествия станут дороже. «Сокращение числа путешествий — это личный выбор, но все главные аргументы против устойчивой авиации состоят в том, что она повысит стоимость поездок», — пояснил он.

Кроме того, глава Journera считает, что данные туристов о поездках будут полностью контролироваться во всех деталях. С ним согласился другой участник дискуссии, главный исполнительный директор лондонского аэропорта Хитроу Джон Холланд-Кей, который отметил большую роль автоматическим и электронным системам контроля на границах.

«Пусть машины делают рядовую работу, тогда как офицеры, дорогостоящие и хорошо обученные, сфокусируются на проблемных пассажирах», — добавил он.

Ранее в январе сообщалось, что у россиян появилась новая привычка в путешествиях. Так, туристы стали реже планировать отдых — крупный туроператор «Алеан» зафиксировал значительный рост спонтанных поездок среди соотечественников.