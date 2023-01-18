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06:45, 18 января 2023Мир

ФРГ предрекли «чудовищные» последствия в случае отказа от поставок Киеву танков

Политолог Суслов предрек серьезные последствия для Шольца при отказе Киеву в танках

Фото: Philipp Schulze / dpa / Globallookpress.com

Канцлер ФРГ Олаф Шольц может столкнуться с серьезными последствиями в случае отказа от поставок Киеву танков Leopard. Таким мнением в интервью «Ленте.ру» поделился заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ и эксперт клуба «Валдай» Дмитрий Суслов.

Политолог напомнил, что третьи страны, у которых на вооружении есть немецкие танки, не могут их передать Украине без согласия правительства Германии. Заявление Польши о готовности передать технику ставят Шольца в крайне затруднительное положение, фактически ему навязывают решение о поставке танков, которое он не хочет принимать.

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«Но сейчас политический и идейный контекст таков, что если Германия откажет Польше в передаче Украине танков Leopard, то канцлер Олаф Шольц будет подвергнут просто чудовищному политическому давлению и критике», — предрек Суслов. Политолог предположил, что немецкое руководство столкнется с давлением со стороны не только Польши, США и НАТО, но и институтов ЕССовета Европейского союза и верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

На протяжении последних недель руководство Польши неоднократно заявляло о готовности предоставить Украине танки Leopard и предлагало создать для этих целей международную «танковую коалицию». ФРГ, согласие которой как страны-производителя необходимо для поставок, пока этому шагу сопротивляется. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Германия должна выделить Киеву военную помощь, а не прятать оружие на складах.

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Валентина Шварцман
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