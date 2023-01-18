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13:17, 18 января 2023Среда обитания

Льготную ипотеку в России захотели расширить на один тип жилья

«Российская газета»: льготную ипотеку захотели расширить на дома заводского производства
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Власти рассматривают вопрос о распространении льготных ипотечных программ на дома заводского производства. О том, что в России захотели расширить льготную ипотеку на один тип жилья, сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу аппарата вице-премьера Виктории Абрамченко.

В сообщении отмечается, что Абрамченко поручила Минстрою совместно с регионами Северо-Западного федерального округа отобрать и запустить пилотные проекты для применения деревянных конструкций в программе расселения граждан из аварийного жилья. Для стимулирования использования домокомплектов из дерева в индивидуальном жилищном строительстве прорабатываются дополнительные механизмы, в том числе применение льготной ипотеки для домов заводского производства.

Вице-премьер добавила, что на данный момент лесной комплекс сталкивается с экономическими вызовами, давлением санкций, логистической блокадой и снижением мировых цен на продукты лесопереработки. В поддержке прежде всего нуждаются предприятия на северо-западе страны, также необходимы меры по стимулированию внутреннего спроса на продукцию деревопереработки.

В декабре 2022 года президент Владимир Путин заявил о продлении льготной ипотеки на новостройки до июля 2024 года. При этом условия программы изменились — ставка выросла с семи процентов годовых до восьми процентов. Глава государства подчеркнул, что в стране приступят к плавному сворачиванию таких кредитов.

Александра Качан
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