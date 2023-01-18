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12:24, 18 января 2023Путешествия

Мужчина отправился в путешествие мечты и погиб из-за фото у нудистского пляжа

Испанский турист путешествовал по Аргентине и погиб после падения с обрыва из-за фото
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Ryan Ancill / Unsplash

Испанский турист отправился в путешествие мечты и погиб после падения с обрыва у нудистского пляжа. Об этом сообщает The Mirror.

Уточняется, что 39-летний Хуан Флорес Эстада (Juan Florez Estada) путешествовал по Аргентине и оказался рядом с нудистским пляжем Плайя Эскондида. Он попросил другого туриста сфотографировать его над каменистым побережьем, однако при позировании упал с высоты десяти метров и получил множественные травмы и переломы. Местный спасатель услышал крики и успел оказать пострадавшему первую помощь, но в больнице Эстада скончался от полученных травм.

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Позднее стало известно, что незадолго до происшествия погибший в своих соцсетях называл это одиночное путешествие лучшим в своей жизни. Из Аргентины он собирался отправиться в Перу.

Ранее турист на Бали захотел сделать сальто на вершины скалы ради необычного фото и едва не погиб. Он упал с 40-метровой высоты и чудом выжил. Сотрудники экстренной службы доставили пострадавшего в больницу с переломами руки и ноги и многочисленными ушибами.

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Зарина Дзагоева
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