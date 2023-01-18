Врач назвал основные факторы развития рака и диабета

Врач Тяжельников: нездоровый образ жизни способствует развитию рака и диабета

Согласно статистике Минздрава России, 70 процентов смертей от заболеваний приходится на хронические неинфекционные, а 40 процентов из них — преждевременные, заявил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы, доктор медицинских наук Андрей Тяжельников. В беседе с «Лентой.ру» он назвал основные факторы их развития.

Факторы риска

К основным хроническим неинфекционным заболеваниям, по его словам, относят болезни системы кровообращения, злокачественные новообразования, болезни органов дыхания и сахарный диабет.

«Кроме генетических, наследственных, причин и экологических факторов, большое место в ряду факторов, способствующих развитию хронических заболеваний, занимают риски нездорового образа жизни или поведенческие факторы: курение, нерациональное питание, низкая физическая активность, избыточное потребление алкоголя», — перечислил медик. Они провоцируют повышение уровня артериального давления, повышенный уровень холестерина в крови, ожирение.

Меры профилактики

Прежде всего, Тяжельников посоветовал наладить сбалансированное питание. Для этого рацион дня должен содержать баланс белков, жиров и углеводов.

Не менее 400-500 граммов в суточной тарелке должны занимать фрукты и овощи, 20-30 граммов — растительные масла. Не реже двух раз в неделю необходимо включать рыбу жирных сортов, продукты из цельного зерна, бобовые Андрей Тяжельников врач

Он также рекомендовал ограничить потребление соли до пяти граммов или одной чайной ложки без верха в сутки, сократить употребление мучного, сладкого, насыщенных жиров и совсем отказаться от потребления трансжиров.

Кроме того, медик напомнил о важности поддержания физической активности. По рекомендации ВОЗ, взрослые люди должны уделять в неделю не менее 150 минут занятиям средней интенсивности или не менее 75 минут занятиям высокой интенсивности. При этом продолжительность занятий должна составлять не менее 10 минут, а анаэробные и аэробные нагрузки чередоваться.

«Постепенно можно увеличивать нагрузки до 300 минут средней интенсивности и до 150 высокой интенсивности в неделю. Это благотворно скажется на состоянии здоровья», — сказал Тяжельников.

Чтобы предотвратить развитие хронических неинфекционных заболеваний, очень важно регулярно проходить профилактические медосмотры и диспансеризацию, обратил внимание собеседник «Ленты.ру». Не менее важно регулярно контролировать такие показатели состояния организма, отклонения которых от нормы могут говорить о начале заболеваний. Это уровень холестерина в крови, уровень артериального давления, уровень глюкозы в крови, индекс массы тела, окружность талии.

Ранее врач-кардиолог и телеведущий Александр Мясников призвал россиян заниматься двигательной активностью в течение дня. По словам специалиста, даже небольшая физическая нагрузка почти в два раза снижает смертность от рака и сердечно-сосудистых болезней.

