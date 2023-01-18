Минюст США отказался привлечь ФБР к делу о найденных у Байдена документах

WSJ: Минюст США отказался привлечь ФБР к делу о найденных у Байдена секретных документах

Министерство юстиции США решило отказаться от привлечения ФБР к работе по делу о найденных в доме президента Джо Байдена секретных документах, чтобы не усложнять расследование. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По данным издания, ведомство рассматривало возможность привлечения ФБР, однако решило не усложнять последующие этапы расследования, а также увидело готовность адвокатов Байдена к сотрудничеству.

Газета указывает, что эти данные «проливают новый свет на то, как усилия команды Байдена по сотрудничеству со следователями до сих пор помогали ей избегать более агрессивных действий со стороны правоохранительных органов».

10 января стало известно, что в аналитическом центре президента США были найдены секретные материалы времен его вице-президентства. Он не знал о содержании бумаг, об их обнаружении главе Белого дома рассказал адвокат. Вскоре помощники политика нашли и вторую партию документов.