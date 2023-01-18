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11:41, 18 января 2023Спорт

Тренер клуба НХЛ оценил отказ россиянина участвовать в акции в поддержку ЛГБТ

Тренер Торторелла поддержал отказавшегося участвовать в акции в поддержку ЛГБТ Проворова
Джон Торторелла

Джон Торторелла. Фото: Dirk Shadd / ZUMA / Globallookpress.com

Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерс» Джон Торторелла оценил отказ российского защитника команды Ивана Проворова от участия в акции в поддержку ЛГБТ. Об этом сообщает Philly Hockey Now.

Американский специалист не увидел в произошедшем ничего страшного и поддержал подопечного. «Он верен себе и своим религиозным убеждениям. Я уважаю его решение и не вижу повода отправлять его на скамейку запасных», — заявил Торторелла.

Ранее 18 января стало известно, что Проворов отказался выходить на раскатку перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Анахайм Дакс» из-за использования на ней формы с символикой ЛГБТ. «Я всех уважаю. Я уважаю выбор каждого. Мой выбор — оставаться верным себе и своей религии», — объяснил спортсмен.

Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу «Филадельфии». 26-летний Проворов принял участие в игре, но не отметился результативными действиями.

Алексей Гусев
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