Финляндия решила закрыть генконсульство в Мурманске

МИД Финляндии временно закрывает генконсульство в Мурманске

Министерство иностранных дел Финляндии приняло решение о закрытии мурманского отделения Генерального консульства в Санкт-Петербурге. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте финского МИД.

«Временное закрытие офиса означает временное прекращение деятельности. По оценке МИД, у Финляндии пока нет необходимости содержать офис в Мурманске, так как основные задачи офиса значительно сокращены. При необходимости операция может быть перезапущена позже», сказано в публикации.

Отмечается, что решение МИД распространяется только на Мурманское представительство. Остальные представительства Финляндии в России продолжат работу. Оно также не влияет на работу посольств России в Финляндии.