В Финляндии создадут сеть складов с медикаментами на случай ядерных аварий

Финляндия с помощью ЕС создаст сеть складов с лекарствами и средствами защиты при ЧС

В Финляндии создадут сеть складов с медикаментами и средствами защиты на случай различного рода чрезвычайных ситуаций, в том числе ядерных аварий. Сеть будет создана при помощи Евросоюза (ЕС), сообщает Yle.

Склады будут включать запасы аварийно-спасательного и медицинского оборудования для химической, биологической, радиологической и ядерной защиты. Среди них будут лекарства и приборы для измерения уровня радиации. Снаряжение предназначено для защиты как спасателей, так и гражданских лиц.

Создание сети, требующее 242 миллиона евро, будет полностью финансироваться ЕС, Еврокомиссия уже утвердила решение. Склады будут располагаться в различных децентрализованных местах в Финляндии и предназначаться для использования по всему Евросоюзу. Средства защиты смогут отправить в районы ЧС в течение 12 часов.

По словам министра внутренних дел страны Кристы Микконен, эти запасы повысят стратегическую готовность ЕС и самой Финляндии к реагированию на различного рода угрозы. «В изменившейся обстановке безопасности совместная готовность ЕС важна как никогда», — пояснила она.

В начале января наемницу Вооруженных сил Украины из Австралии Эмесе Файк обвинили в краже лекарств и пожертвований на несколько миллионов долларов для других наемников.