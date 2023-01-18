ФНС: допрос, обыск и прослушка стали лучшими методами сбора доказательств ухода от налогов

Федеральная налоговая служба (ФНС) рассказала об эффективных методах сбора доказательств ухода от налогов. Об этом в среду, 18 января сообщает ТАСС.

По данным ведомства, самыми лучшими способами стали допрос, обыск и прослушка. Немаловажно проводить после изъятия документов их экспертизу. Именно такие методы помогают подтвердить причастность бенефициаров к уходу от налогов, даже если фигуранты не признают вину.

Такие выводы ФНС сделала после изучения 45 успешных примеров по устранению случаев уклонения от налогов. В ведомстве отметили, что в 31 случае бенефициарами оказались собственники, руководители и главные бухгалтеры налогоплательщиков, а в остальных делах лица, которые неформально управляли деятельностью компаний или получали от них экономически необоснованную выгоду.