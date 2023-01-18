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06:51, 18 января 2023Интернет и СМИ

Российский юморист рассказал о прогулке по Львову в нацистской форме

Юморист Гальцев сообщил о позитивной реакции жителей Львова на его нацистскую форму
Юрий Гальцев

Юрий Гальцев. Фото: Photoagency Interpress / Global Look Press

Российский юморист Юрий Гальцев в интервью актеру Вячеславу Манучарову рассказал, как во время съемок на Украине ему пришлось переодеться в нацистскую форму, и как позитивно на это реагировали местные жители. Запись беседы доступна на YouTube-канале «Эмпатия Манучи».

Как сообщил артист, в 2008 году он оказался на съемках фильма «Гитлер капут!» во Львове. С актером Юрием Стояновым они облачились в нацистскую форму, но в перерыве решили прогуляться, чтобы поесть суши.

В ресторан актеры приехали прямо в форме, а «для шутки» изобразили немецкую речь. В заведении после этого воцарилась тишина, которую прервала одна пожилая женщина, заявившая, что рада «своим».

Ранее Юрий Гальцев оценил вероятность отъезда из России. Он заявил, что не собирается покидать страну. «У меня здесь мама, у меня здесь театр, у меня здесь друзья, у меня здесь дети», — пояснил артист.

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Марина Совина
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