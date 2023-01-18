Семилетняя россиянка попала в реанимацию после нападения собаки
Семилетняя девочка на Камчатке в реанимации после нападения собаки в Петропавловске Камчатском. Об этом сообщила региональная прокуратура.
По информации ведомства, две сестры-близняшки играли на детской площадке, рядом с которой находился снежный вал. Девочки взобрались на него и попали во двор частного домовладения. Там на одну из них напала собака.
Как уточнили в МВД, собака сидела на цепи, и девочка подошла к ней, чтобы погладить.
Уточняется, что ребенок получил тяжелые травмы, девочку прооперировали в Камчатской краевой детской больнице, она находится в реанимации под наблюдением врачей.
Ранее в Башкирии домашняя собака набросилась не десятилетнюю девочку и покусала ей лицо. Девочка пришла в гости к своей подруге, живущей в частном доме. В тот момент во дворе находилась собака, которую хозяева оставили без привязи и намордника. Животное сразу напало на ребенка.