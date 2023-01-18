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05:58, 18 января 2023Силовые структуры

Семилетняя россиянка попала в реанимацию после нападения собаки

Прокуратура Камчатки: семилетняя девочка в реанимации после нападения собаки

Фото: Константин Кокошкин / «Коммерсантъ»

Семилетняя девочка на Камчатке в реанимации после нападения собаки в Петропавловске Камчатском. Об этом сообщила региональная прокуратура.

По информации ведомства, две сестры-близняшки играли на детской площадке, рядом с которой находился снежный вал. Девочки взобрались на него и попали во двор частного домовладения. Там на одну из них напала собака.

Как уточнили в МВД, собака сидела на цепи, и девочка подошла к ней, чтобы погладить.

Уточняется, что ребенок получил тяжелые травмы, девочку прооперировали в Камчатской краевой детской больнице, она находится в реанимации под наблюдением врачей.

Ранее в Башкирии домашняя собака набросилась не десятилетнюю девочку и покусала ей лицо. Девочка пришла в гости к своей подруге, живущей в частном доме. В тот момент во дворе находилась собака, которую хозяева оставили без привязи и намордника. Животное сразу напало на ребенка.

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Марина Совина
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