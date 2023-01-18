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16:34, 18 января 2023Силовые структуры

Россиянин во время прогулки с собакой в парке нашел пакет с человеческой головой

В Петербурге владелец собаки нашел в парке под кустом пакет с человеческой головой

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

В Красносельском районе Петербурга собака во время прогулки по парку привела своего хозяина к пакету, в котором оказалась человеческая голова. Об этом в среду, 18 января, сообщает 78.ru.

Россиянин сообщил о находке в службу экстренного реагирования. На место происшествия выдвинулись криминалист и следователь. Других частей тела поблизости найдено не было. Пакет с головой находился под кустом и вмерз в лед. Для его извлечения были вызваны сотрудники МЧС. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области в овраге обнаружили расчлененное тело мужчины.

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Илона Палей
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