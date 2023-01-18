Блогерша Ида Галич рассказала о желании купить квартиру в Сочи

Российская блогерша и телеведущая Ида Галич захотела купить недвижимость в Сочи. О желании приобрести новое жилье она рассказала подписчикам в своем Telegram-канале.

Галич написала, что любит проводить время в Сочи в зимний период, однако не всегда решается приезжать в город летом. Блогерша заявила, что приобрела бы в Сочи квартиру или другую недвижимость, если бы цены на них не были такими высокими.

«А зимой, ну это сказка! Если бы не такой ценник высокий, купила бы себе здесь квартиру или домик. А, забыла. У меня ж еще Арбат в ипотеке. Короче, вот тебе горы! Вот тебе море! Вот тебе пальмы! И это все в одном месте», — написала звезда.

В сентябре 2022 года Галич рассказала, что решила переехать из загородного дома в квартиру в Москве на Арбате. До этого момент блогерша проживала в загородном доме.