В Госдуме начали готовить проект о конфискации имущества у уехавших россиян

РИА Новости: в Госдуме готовят проект о конфискации имущества у уехавших россиян

Депутаты Госдумы ведут работу над проектом о конфискации имущества уехавших россиян. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, речь идет о категории граждан, которые своими действиями наносят вред стране. Уточняется, что депутаты ведут работу над проектом в инициативном порядке, комитетам палаты такое поручение не давалось.

«Официальных поручений на этот счет комитетам, насколько я знаю, не давалось, но, по моей информации, в инициативном порядке такая работа депутатами ведется», — рассказал источник, знакомый с ситуацией.

Ранее, 13 января, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что у людей, которые уехали из России и оскорбляют ее, нужно конфисковать имущество, находящееся в стране. Он считает, что для этого необходимо дополнить статьи Уголовного кодекса о действиях, попадающих под реабилитацию нацизма, об экстремизме и дискредитации ВС и ввести в УК конфискацию имущества за такие деяния.

В Кремле также высказывались о покинувших страну гражданах. Так, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что власти должны делать так, чтобы те, кто уехал из страны и не является ее врагами, захотели вернуться обратно.