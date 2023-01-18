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13:26, 18 января 2023Россия

В Госдуме высказались о запрете IQOS

Депутат Госдумы Огуль заявил об отсутствии планов запретить IQOS

Фото: Shutterstock

Госдума пока не планирует запрещать IQOS. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета по охране здоровья Леонид Огуль в комментарии изданию «Подъем».

По словам парламентария, Госдума ограничится поручением спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина.

«Мы поддерживаем это разумное предложение Вячеслава Викторовича. Такого предложения от председателя еще не было, сейчас вот поступило. Я думаю, что оно стопориться не будет, оно будет подробно разобрано, и будут даны уже какие-то предложения», — сообщил депутат.

Ранее Володин сообщил, что профильным комитетам Госдумы было дано поручение внести предложения по вопросу о возможном запрете вейпов. По его мнению, важно изучить эти вопросы в приоритетном порядке.

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Варвара Кошечкина
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