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09:36, 18 января 2023Ценности

Алеся Кафельникова показала тело в откровенном купальнике

Российская модель Алеся Кафельникова показала тело в купальнике с разрезами на боках

Фото: @kafelnikova_a

Российская модель Алеся Кафельникова показала тело в откровенном образе. Соответствующая публикация появились в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

На размещенном ролике 24-летняя манекенщица запечатлена на фоне моря в черно-красном купальнике с разрезами на боках. При этом на кадрах видно, что верхняя часть изделия, оформленная завязками и глубоким вырезом, соединена с помощью трех серебристых колец.

Ее образ дополняют крупные серьги округлой формы и солнцезащитные очки. Также она собрала волосы в тугой пучок, разделив их ровным пробором.

В декабре 2022 года Кафельникова поделилась снимком с бэкстейджа съемки на Бали. Для фотосессии знаменитость примерила бикини синего цвета. На опубликованном кадре модель позировала перед фотографом у океана и скалы. Кроме того, на ее лице отсутствовал макияж.

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Мария Винар
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