Москве предрекли дефицит одного вида новостроек

Touch: в Москве будет усиливаться дефицит камерных жилых комплексов в бизнес-классе

В Москве будет усугубляться дефицит новых камерных жилых комплексов (ЖК), площадь которых составляет до 30 тысяч квадратных метров, в бизнес-сегменте. Об этом «Ленте.ру» сообщили аналитики девелоперской компании Touch.

По данным экспертов, за последние пять лет доля камерных ЖК бизнес-класса в Москве сократилась на четверть — с 37 до 23 процентов, с 46 комплексов до 35. При этом более крупных проектов становится больше. Доля средних жилых комплексов метражом от 30 до 150 тысяч «квадратов» с 2018 года увеличилась с 35 до 43 процентов, с 43 до 65 ЖК. Более крупных проектов площадью более 150 тысяч квадратных метров также стало больше — с 27 процентов до 31 процента за указанный период, их число выросло с 34 до 46 жилых комплексов.

Аналитики предрекли дальнейшее усиление дефицита высокобюджетных камерных жилых комплексов. По их мнению, это объясняется тем, что застройщикам выгоднее строить более крупные дорогие проекты — в условиях неопределенности этот фактор играет решающую роль. Другой причиной служит градостроительная политика столицы, которая с 2007 года активно поддерживает комплексное развитие территорий.

Несмотря на дальнейшее укрупнение проектов бизнес-класса, около 85 процентов клиентов компании, планирующих приобретение новостройки, отдают предпочтение камерным ЖК. «Мы видим актуальный запрос потребителя именно на небольшие жилые комплексы с уникальной архитектурой и продуманной интеграцией в окружающую местность. Сегодня еще есть возможность найти земельные участки в интересных локациях, но с каждым годом таких вариантов будет становиться все меньше. Правильно обыграть, вписать в историю и архитектуру района новую точечную застройку ― важная задача и большая ответственность девелопера», ― объяснил управляющий партнер Touch Сергей Шиферсон.

В ноябре 2022 года аналитики компании Zavidov Realty предсказали дефицит новых готовых проектов весной 2023 года в Центральном округе столицы на фоне отсутствия массовых застроек. Они добавили, что особенно сильно будет не хватать квартир с высокой степенью готовности в популярных жилых комплексах.