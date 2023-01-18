В Киеве потребовали от Берлина военные корабли и ПВО

Замглавы МИД Украины Мельник потребовал решительности от нового министра обороны ФРГ

Замглавы Министерства иностранных дел Украины (МИД), бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник потребовал решительности от нового министра обороны ФРГ Бориса Писториуса в вопросе поставки оружия на Украину. Об этом пишет газета Berliner Zeitung.

Как отмечает издание, сразу после назначения Писториуса на должность главы Минобороны, на него начали оказывать сильное давление, связанное с военной поддержкой Украины.

Мельник ожидает, что новый министр будет работать «гораздо решительнее и быстрее», чем его предшественница Кристина Ламбрехт. Берлин, по его мнению, должен поставить Киеву «боевые танки, истребители, военные корабли, системы залпового огня, артиллерию, средства противовоздушной обороны и, конечно же, достаточное количество боеприпасов».

К требованиям присоединился и нынешний посол Украины в Германии Алексей Макеев, который также раскритиковал ФРГ за отсутствие долгосрочной стратегии поставок вооружения.

Власти Польши неоднократно заявляли о готовности поставить Украине танки Leopard, но Германия, как страна-производитель, сопротивляется такому решению.

В случае отказа от поставок, считает эксперт клуба «Валдай» Дмитрий Суслов, канцлер ФРГ Олаф Шольц может столкнуться с серьезными последствиями и будет подвергнут критике.

