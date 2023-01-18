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03:16, 18 января 2023Россия

Юрист назвала условия для получения выплаты на больничном в размере зарплаты

Юрист Краснянская заявила, что 100% от зарплаты на больничном выплатят при стаже от 8 лет

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Руководитель HR службы юридической группы «Яковлев и Партнеры» Светлана Краснянская в беседе с агентством «Прайм» назвала условия для получения выплаты на больничном в размере зарплаты.

По словам Краснянской, размер пособия составит 100 процентов среднего заработка в случае, если страховой стаж составляет от восьми лет и выше — однако сумма не превысит 83 204 рублей в месяц.

Страховой стаж от пяти до восьми лет предусматривает выплату 80 процентов среднего заработка, но не более 66 564 рублей в месяц. Страховой стаж до пяти лет — 60 процентов среднего заработка, но не более 49 932 рублей в месяц, напомнила юрист.

Отмечается, что в ситуации, когда больничный берется по уходу за ребенком, то, при любом заболевании ребенка до семи лет родителю оплачивают больничный в размере 100 процентов его заработка. Однако максимальный срок больничного родителя не должен превышать 60 дней с общими заболеваниями и 90 дней — с заболеваниями из особого перечня.

Ранее юрист Елена Кудерко перечислила причины конфисковать имущество у граждан. По словам Кудерко, за захламление или использование объектов не по назначению уполномоченный орган вначале направит собственнику предупреждение, затем назначает срок для устранения нарушения. После объект через суд могут продать.

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Юлия Мискевич
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