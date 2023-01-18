Погибший в авиакатастрофе глава МВД Украины летел в Харьков

Погибшее при крушении вертолета в Броварах руководство МВД Украины направлялось в Харьков

Руководитель главного управления национальной полиции Харьковской области Владимир Тимошко сообщил, что погибшее при крушении вертолета в Броварах руководство МВД Украины летело в Харьков. Его слова приводит «В городе. Киев» в Telegram.

По словам Тимошко, перед вылетом он беседовал с погибшими, так как должен был встретить их. Однако после того, как выехал на место встречи, узнал о произошедшей авиакатастрофе.

Вертолет потерпел крушение в Броварах утром 18 января. Воздушное судно упало рядом с детским садом, в результате чего в здании начался пожар. В числе пассажиров вертолета были глава МВД Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, а также госсекретарь ведомства Юрий Лубокович.

Следователи рассматривают несколько версий крушения вертолета, в числе которых нарушение правил полета и техническая неисправность вертолета.