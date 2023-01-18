Кабмин Украины подтвердил гибель высшего руководства МВД в Броварах

Кабмин Украины подтвердил гибель высшего руководства МВД при крушении вертолета в Броварах

Кабмин Украины подтвердил гибель главы МВД Украины Дениса Монастырского, его заместителя Евгения Енина, а также госсекретаря ведомства Юрия Лубоковича в авиакатастрофе в Киевской области. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Крушение вертолета Государственной службы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) произошло во время полета над городом Бровары, вертолет упал на здание детского сада. Вместе с силовиками погибли еще 15 человек, включая троих детей.

По словам советника погибшего министра Антон Геращенко, рассматриваются несколько версий произошедшего, включая диверсию и неисправность техники. Заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко пояснил, что находившееся на борту руководство МВД направлялось в одну из горячих точек.