Лавров рассказал о мелочном поступке Обамы

Лавров назвал мелочным решение Обамы в 2016 году захватить дипсобственность России в США

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал о мелочном поступке экс-президента США Барака Обамы. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру».

«Все то, что мы сейчас наблюдаем, было начато нобелевским лауреатом Бараком Обамой в декабре 2016 года за три недели до инаугурации [бывшего лидера США] Трампа. Обама, уезжая из Белого дома, решил мелочно навредить своему сменщику. Отобрал пять объектов нашей собственности, выгнал наших дипломатов, причем выгнали нечистоплотно», — сказал он.

По его словам, дипломатам назвали сроки вылета в день, когда не было самолетов из Вашингтона. Сто с лишним человек, среди которых дипломаты, их жены и дети, ехали шесть часов на автобусе в Нью-Йорк, чтобы вылететь оттуда.

«Это было мелочно, недостойно», — подытожил глава ведомства.

Ранее Лавров назвал настоящие цели антироссийских санкций со стороны Запада. По его мнению, эти ограничения направлены на смену политического режима в стране.