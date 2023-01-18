Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:58, 18 января 2023Мир

Лавров рассказал о мелочном поступке Обамы

Лавров назвал мелочным решение Обамы в 2016 году захватить дипсобственность России в США

Фото: David 'Dee' Delgado / Reuters

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал о мелочном поступке экс-президента США Барака Обамы. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру».

«Все то, что мы сейчас наблюдаем, было начато нобелевским лауреатом Бараком Обамой в декабре 2016 года за три недели до инаугурации [бывшего лидера США] Трампа. Обама, уезжая из Белого дома, решил мелочно навредить своему сменщику. Отобрал пять объектов нашей собственности, выгнал наших дипломатов, причем выгнали нечистоплотно», — сказал он.

По его словам, дипломатам назвали сроки вылета в день, когда не было самолетов из Вашингтона. Сто с лишним человек, среди которых дипломаты, их жены и дети, ехали шесть часов на автобусе в Нью-Йорк, чтобы вылететь оттуда.

«Это было мелочно, недостойно», — подытожил глава ведомства.

Ранее Лавров назвал настоящие цели антироссийских санкций со стороны Запада. По его мнению, эти ограничения направлены на смену политического режима в стране.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Путин назвал действия России попыткой прекратить войну в Донбассе
В российском магазине обнаружили одежду с запрещенной символикой ЛГБТ
Москве предрекли дефицит одного вида новостроек
Норвегия открыла новое месторождение газа
Лавров заявил о предложенной помощи в организации прохода по Лачинскому коридору
Церковь Англии отказалась венчать однополые пары
Генсек ООН назвал ситуацию в мире худшей за всю его жизнь
Лавров высказался об отправке миссии ОДКБ на границу Армении и Азербайджана
Названы самые популярные ноутбуки в России
Рост цен в еврозоне замедлился
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.