Борис Джонсон напишет свои «не похожие ни на какие другие» мемуары

Independent: экс-премьер Британии Джонсон напишет «не похожие ни на какие другие» мемуары

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заключил сделку с издательством HarperCollins на публикацию своих мемуаров. Об этом пишет The Independent.

По словам директора издательства, мемуары экс-премьера будут «не похожи ни на какие другие». «Он пишет свой рассказ о его работе во время некоторых из самых важных событий, которые произошли в Великобритании за последнее время», — заявила она.

Гонорар Джонсона не разглашается. Источники издания предположили, что ему могут заплатить более 6 миллионов фунтов стерлингов. При этом супруга политика Кэрри Джонсон, судя по всему, тоже пишет книгу, пишет газета.

В 2022 году сообщалось, что Борис Джонсон может закончить мемуары о своей работе на посту главы правительства к Рождеству. Один из близких к премьеру источников добавил, что Джонсон пишет «довольно быстро». Он назвал экс-премьера «первоклассным писателем».

Борис Джонсон возглавлял британское правительство с 24 июля 2019 года по 6 сентября 2022 года. О своей отставке он объявил после того, как из правительства страны ушли около 60 человек. Это произошло после скандала вокруг парламентария Криса Пинчера, который получал посты, несмотря на обвинения в домогательствах. Также однопартийцев Джонсона возмутило участие экс-премьера в вечеринках в период жестких коронавирусных ограничений.

В сентябре новым премьером Великобритании избрали главу МИД страны Лиз Трасс, однако уже в октябре она объявила об отставке. Срок ее полномочий стал самым коротким в истории Великобритании. После Трасс пост премьер-министра Великобритании занял экс-канцлер Казначейства Риши Сунак.