Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:30, 18 января 2023Мир

Борис Джонсон напишет свои «не похожие ни на какие другие» мемуары

Independent: экс-премьер Британии Джонсон напишет «не похожие ни на какие другие» мемуары
Борис Джонсон

Борис Джонсон. Фото: Toby Melville / Reuters

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заключил сделку с издательством HarperCollins на публикацию своих мемуаров. Об этом пишет The Independent.

По словам директора издательства, мемуары экс-премьера будут «не похожи ни на какие другие». «Он пишет свой рассказ о его работе во время некоторых из самых важных событий, которые произошли в Великобритании за последнее время», — заявила она.

Гонорар Джонсона не разглашается. Источники издания предположили, что ему могут заплатить более 6 миллионов фунтов стерлингов. При этом супруга политика Кэрри Джонсон, судя по всему, тоже пишет книгу, пишет газета.

Материалы по теме:
Борис, ты не прав! Как вечеринки британского премьера в разгар пандемии испортили его репутацию и политическую карьеру
Борис, ты не прав!Как вечеринки британского премьера в разгар пандемии испортили его репутацию и политическую карьеру
24 января 2022
Фунт лиха. Новый премьер Британии всего за месяц обрушила валюту и экономику страны. Как ей это удалось?
Фунт лиха.Новый премьер Британии всего за месяц обрушила валюту и экономику страны. Как ей это удалось?
10 октября 2022
Трасс на раз не приходится. Британский премьер ушла в отставку через шесть недель после назначения. Что пошло не так?
Трасс на раз не приходится.Британский премьер ушла в отставку через шесть недель после назначения. Что пошло не так?
20 октября 2022

В 2022 году сообщалось, что Борис Джонсон может закончить мемуары о своей работе на посту главы правительства к Рождеству. Один из близких к премьеру источников добавил, что Джонсон пишет «довольно быстро». Он назвал экс-премьера «первоклассным писателем».

Борис Джонсон возглавлял британское правительство с 24 июля 2019 года по 6 сентября 2022 года. О своей отставке он объявил после того, как из правительства страны ушли около 60 человек. Это произошло после скандала вокруг парламентария Криса Пинчера, который получал посты, несмотря на обвинения в домогательствах. Также однопартийцев Джонсона возмутило участие экс-премьера в вечеринках в период жестких коронавирусных ограничений.

В сентябре новым премьером Великобритании избрали главу МИД страны Лиз Трасс, однако уже в октябре она объявила об отставке. Срок ее полномочий стал самым коротким в истории Великобритании. После Трасс пост премьер-министра Великобритании занял экс-канцлер Казначейства Риши Сунак.

 

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
На Украине назвали условия серьезного рассмотрения переговоров с Россией
Создан прибор для обнаружения инопланетной жизни
Врач назвал основные факторы развития рака и диабета
Борис Джонсон напишет свои «не похожие ни на какие другие» мемуары
Россиянам рассказали о росте пособий и соцвыплат в феврале
Историк предупредил о планах Блинкена вбить клин между Россией и Китаем
Киссинджер изменил мнение по вопросу вступления Украины в НАТО
Орландо Блум предложил пожить в своем особняке
Британию и Польшу назвали главными выгодополучателями от ослабления Евросоюза
Женщина придумала оригинальный способ мести разыгравшему ее по телефону пранкеру
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.