Российская участница «Мисс Вселенная» назвала брендовую вещь своей мечты

Участница «Мисс Вселенная» Анна Линникова призналась, что мечтает о сумке Birkin от Hermès

Российская участница конкурса «Мисс Вселенная» Анна Линникова назвала брендовую вещь своей мечты. Размышлениями на данную тему она поделилась с изданием «Газета.Ru».

Так, модель ответила на вопрос журналистов о том, как она распорядилась выигранным на конкурсе «Мисс Россия-2022» денежным призом. «Что касается выигрыша, то потратить его все еще в планах. Стремлюсь быть полезной обществу, а поэтому регулярно перевожу средства на благотворительность», — рассказала она.

Вдобавок Линникова отметила, что у нее отсутствует одержимость шопингом. По ее словам, фирменные сумки и косметика у нее появились с того момента, как она начала самостоятельно зарабатывать. В то же время россиянка призналась, что хочет купить одну роскошную вещь. «Но я все еще мечтаю о сумке Birkin от Hermès», — уточнила она.

Ранее стало известно, что Линникова не вошла в топ-16 участниц 71-го конкурса красоты и выбыла из полуфинала конкурса «Мисс Вселенная». Однако июле 2022 года она одержала победу в конкурсе красоты «Мисс Россия-2022».